الدوري الألماني.. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هوفنهايم، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره هوفنهايم على ملعبه أليانز أرينا، في اللقاء الذي ينطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل البايرن المباراة، وعينه على الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بصدارة البوندسليجا عن ملاحقة بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويقود هجوم البافاري في مباراة اليوم، سيرجي جنابري، ويعاونه الثلاثي كينجسلي كومان، توماس مولر، وليروى ساني.

وكان العملاق البافاري، أعلن إيقاف لاعبه السنغالي ساديو ماني عن لقاء هوفنهايم وتغريمه ماليًا، عما بدر منه بعد مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعديه بالضرب على زميله ساني.

وخسر البايرن بثلاثية نظيفة من السيتي في موقعة الذهاب، قبل مباراة الإياب التي تقام يوم الأربعاء المقبل 19 أبريل على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة هوفنهايم

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو

خط الوسط الدفاعي: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا

خط الوسط الهجومي: كومان - مولر - ساني

وفي الهجوم: جنابري.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الوصيف حتى الآن، فيما يأتي هوفنهايم في المركز الرابع عشر وفي رصيده 28 نقطة.