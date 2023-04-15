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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد اعتماده من محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يعتمد
محافظ القاهرة يعتمد الجدول
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني  للعام الدراسي  ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٦ مايو إلى ٢٣ مايو ٢٠٢٣.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من السبت ٦ مايو  حتى الأربعاء ١٠ مايو، وامتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله ستكون في الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء  ١٦ مايو.
 وأضاف أن امتحانات الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله فى الفترة من السبت ٦ مايو حتى الأربعاء ١٠ مايو وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام و الرياضي وما يعادله فى الفترة من الخميس ١١ مايو حتى الثلاثاء ١٦ مايو.
 وتابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن امتحانات النقل الإعدادي المهني من الخميس ١١ مايو  حتى  الثلاثاء ١٦ مايو، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ مايو حتى الثلاثاء ٢٣ مايو ، وامتحانات النقل للتعليم الفني من السبت ٦ مايو حتى الأربعاء ١٧ مايو .
ولفت إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الأربعاء الموافق ٣ مايو والخميس ٤ مايو ، مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

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محافظ القاهره التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات النقل