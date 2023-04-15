رئيس جامعة المنوفية: المستشفيات الجامعية استقبلت 36632 حالة بالطوارئ خلال 3 شهور

اكد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ان جامعة المنوفية تسعي جاهدة للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعة ومعهد الكبد القومي لاهالي المحافظة والمحافظات المجاورة ، مضيفا أنه قام بالعديد من الزيارات للمستشفيات الجامعية لمتابعة استكمال المنشآت الطبية وتطوير الأقسام والخدمات المقدمة للمرضي

وأعلن القاصد ان طوارئ المستشفيات الجامعية استقبلت 36632 حالة خلال 3 شهور الأولي من عام 2023 منها حالات الحوادث والسموم والحروق و إصابات مرضية مختلفة ، بينما تم حجز 14188 مريض لتلقي العلاج والمتابعة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، كما تم إجراء 5219 عملية جراحية مختلفة منها عمليات ذات مهارة، كما استقبلت وحدات الرعايات المركزة 1445 مريض بنسبة إشغال 100%.

واضاف رئيس الجامعة أنه تم فحص 77879 مريض بالعيادات الخارجية العامة و المتخصصة التى تنفرد بها المستشفيات الجامعية داخل المحافظة ،بينما تم إجراء 1094 حالة مناظير مختلفة بوحدة المناظير بالإضافة إلي إجراء 5822 جلسة غسيل كلوى لحالات الفشل الكلوي أطفال و كبار، كما تم إجراء 2469 جلسة علاج طبيعي بأحدث الأجهزة المتوفرة بالمستشفيات. كما تم إجراء 54268 فحوصات أشعة ،واجراء 443825 حالة فحوصات تحاليل مختلفة.

وأوضح القاصد أن مستشفيات جامعة المنوفية تضم العديد من الوحدات التخصصية والأجهزة الطبية الحديثة مضيفا أنه تم التعاقد علي شراء أجهزة جديدة عن طريق الشراء الموحد سيتم استلامها فور الإنتهاء من إجراءات الشراء مشيرا إلى عدم وجود نواقص في الأجهزة بالمستشفيات الجامعية .و أشاد القاصد بجهود الأطقم الطبية في الفترة الماضية وطالبهم ببذل المريد من الجهد وتطبيق معايير الجودة.

وأكد الدكتور عبد الرحمن السباعى عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن إدارة المستشفيات الجامعية تعمل جاهدة علي توفير الإمكانات اللازمة من أجهزة حديثة و مستلزمات و أدوية بالاضافة الي عقد العديد من الدورات التدريبية للأطقم الطبية في اطار تفعيل التعليم الطبي المستمر لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية، موجها الشكر للدكتورأحمد القاصد رئيس الجامعة علي دعمه الدائم للمستشفيات الجامعية.

و أضاف الدكتور أحمد القرش المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن جميع الوحدات والأقسام بالمستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلي أنه تم ايضا إجراء حالات قسطرة تشخيصية و قسطرة علاجية ل 333 مريض بوحدة قسطرة القلب، كما تم علاج و مناظرة 110 طفل بوحدة الحضانات، كما تم إجراء 832 إختبار ذكاء و 179 فحص وظائف تنفس و ذلك خلال الربع الأول من عام 2023.