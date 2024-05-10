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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

نيويورك تايمز: رفح الفلسطينية توسع الفجوة بين بايدن وتل أبيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعتبرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، اليوم الجمعة، أن رفض القادة الإسرائيليين لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي هدد فيها بإيقاف إمداد إسرائيل بالأسلحة إذا اجتاحت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تشير إلى اتساع الفجوة بين بايدن وتل أبيب.

وأوضحت الصحيفة في تقرير أمس الخميس، أن تلك التطورات تأتي بينما خرجت المفاوضات رفيعة المستوى التي تستهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق  النار في غزة وتبادل الأسرى عن مسارها – على الأقل باللحظة الراهنة – في خضم غضب بعض المشاركين بسبب توغل قوات الاحتلال في رفح في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

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