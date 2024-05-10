بطولة العالم للإسكواش 2024.. مريم متولى تتأهل للدور الثانى

قطعت المصرية مريم متولى، اليوم الجمعه، تذكرة تأهلها للدور التانى، فى بداية مشوارها فى بطولة العالم للإسكواش 2024، بفوزها على مواطنتها زينة مكيوى، بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور الأول، من البطولة التي انطلقت امس الخميس.

وجاءت نتيجة الأشواط، كالتالى:



11-5، 5-11 ، 11-8 ، 11-7.

بهذا الفوز تأهلت مريم متولى للدور الثانى من بطولة العالم للإسكواش 2024 .



ويشارك فى منافسات الدور التمهيدي الأول للأدوار التمهيدية، 64 لاعبة من السيدات.



وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على ان يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وتشارك مصر في بطولة العالم للإسكواش بفريق مكون من 20 لاعبة، على النحو التالي:

نور الشربيني، هانيا الحمامي، نوران جوهر، نور الطيب، روان العربي، سلمي هاني، امينة عرفي، ندى عباس، فيروز ابو الخير، هانا رمضان، زينة مكاوي، مريم متولي، هانا معتز، نادين شاهين، سناء ابراهيم، ملك خفاجي، سلمى الطيب، نور ابو المكارم، كنزي ايمن، هايا علي، منه حامد، ناردين جاراس، أمينة الريحاني.