حبس متهم في جريمة قتل والاتجار في المخدرات ببولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا بحبس متهم، بحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات بغرض الانتحار فيها، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتخاطب مع الجهات الأمنية وتسليمه في قضية قتل هرب تم الحكم عليه فيها، قبل وقت سابق.

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة ضبط هارب محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جريمة قتل بحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة ببولاق أبو العلا.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة "محكوم عليه فى قضية قتل عمد بالسجن 10 سنوات).. بالإختباء داخل مخزن خاص به كائن بدائرة القسم، عقب صدور الحكم عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - حامل بندقية خرطوش - خزينة طبنجة - 3 سلاح أبيض "سكين" - كمية من المواد المخدرة "الحشيش - الآيس - الهيروين" - 120 قرصا مخدرا).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.