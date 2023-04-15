حقيقة سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند "مدينتي" بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية اليوم حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند "مدينتي" بالقاهرة

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند "مدينتى" بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من مالك المحل المشار إليه ، تضرر خلاله من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه وقيام أحدهم بكسر الزجاج الجانبى بإستخدام "شاكوش" وسرقة (عدد من المشغولات الذهبية) ولاذوا بالفرار.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.