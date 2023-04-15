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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق غرفة كهرباء داخل مدرسة الأوقاف بالدقي

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل غرفة كهرباء بمدرسة الأوقاف من شارع ميشيل باخوم من شارع مصدق بدائرة قسم شرطة الدقي دون إصابات.

تلقي المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مدرسة الاوقاف من شارع ميشيل باخوم من شارع مصدق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل غرفة الكهرباء وجري فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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