إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة الخرطوم.. وشهود يتحدثون عن تحرك دبابات

سمع دوي إطلاق نار كثيف جنوبي العاصمة السودانية، الخرطوم صباح اليوم السبت، في وقت تحدث شهود عيان عن تحرك دبابات للجيش السوداني إلى المنطقة، التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع، وسط توتر متصاعد بين الطرفين.

وقال شهود عيان لوكالة “رويترز”: إن هناك أصوات إطلاق نار كثيفة جنوبي العاصمة الخرطوم وغير معروف المصدر حتى الآن، وأفادوا بتحرك دبابات باتجاه منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، وهي المنطقة التي تجري فيها الاشتباكات.

وذكرت مصادر أن اشتباكات اندلعت بالقرب من قاعدة عسكرية في منطقة مروي شمالي السودان وهناك انتشار كبير لقوات الجيش قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية: توجد اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

فى حين قال شهود عيان إن سماع دوي إطلاق نار مكثف قرب محيط القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.