خالد يوسف يكشف لـ«البوابة نيوز» سر اختيار رانيا التومي وشمس في مسلسل «سره الباتع»

كشف المخرج خالد يوسف خلال حواره مع «البوابة نيوز» سبب اختيار رانيا التومي وشمس في مسلسل «سره الباتع».

وقال «يوسف»: “تم اختيار رانيا التومي بناءً على مواصفات الدور لأنها تقوم بدور بنت فرنساوية مصرية على حسب ما تدعي في أحداث المسلسل، وسوف نعرف في الآخر هي مين وتطلع في الآخر ليست عالمة مصريات ودي واحدة مرسلة من عصابة دولية للاستيلاء على الآثار الذي سرقها رجل من المتحف المصري ودورها في المسلسل أن توقع هذا الرجل في حبائل حبها لكي تعرف منه مكان الآثار”.

وأضاف، “دورها الأساسي هو إغواء ذلك الرجل وكان لا بد من وجود بنت تمتلك قدرا من الأنوثة بالإضافة إلى أنها تجيد التحدث بالفرنسية وكل هذه الصفات تنطبق علي رانيا التومي أما عن شمس وهي ستظهر في الحلقات الأربعة الأخيرة ودورها في سره الباتع دور بنقفل به الرواية في العصرين ولها دور مؤثر جدا في أحداث المسلسل وهي بنت نصابة لا أحد يعرف من أين هل هي مغربية ولا خليجية ولا من بولاق”.

وتابع: “اختياري لها هنا أيضًا لأنها تليق جدًا على الدور، وضروري أن أوضح أن الاثنين عملتهم اختبار تمثيل ولو فشلوا في اختبار التمثيل ما كنت استعنت. بهما وشاركا في العمل والحقيقة الاثنين رانيا التومي وشمس، قد أدتا أدوارهما في سره الباتع بشكل جيد”.