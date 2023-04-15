حديقة حيوان برلين تحتفل بميلاد غوريلا بسلة فواكه وخضار.. صور

احتفلت حديقة حيوانات برلين بعيد ميلاد الغوريلا "فاتو"، بعد وصولها عمر 66 عامًا، حيث أهدتها الحديقة سلة كبيرة من الخضار والفواكه للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

يُعد "فاتو" أحد أشهر الحيوانات في حديقة حيوان برلين وأكبر الغوريلا عمرًا في أوروبا، وتمتلك "فاتو" شخصية فريدة من نوعها وتحظى بشعبية كبيرة بين الزوار.

وقد ولدت "فاتو" في الغابات الأفريقية في عام 1957، وتم نقلها إلى حديقة حيوان في فيينا عندما كانت في الثانية من عمرها ، وعاشت "فاتو" في عدة حدائق حيوان في أوروبا قبل أن تنتقل إلى حديقة حيوان برلين في عام 2002.

ومنذ وصولها إلى حديقة حيوان برلين، شاركت "فاتو" في العديد من الأحداث الهامة وأصبحت إحدى الحيوانات الأكثر شعبية في الحديقة.

وتعتبر "فاتو" أطول الغوريلات عمرا، وتمت دراسة حالتها من قبل العلماء لفهم كيفية تأثير العوامل المختلفة على صحة الحيوانات في الحدائق الحيوانية.

ووثق مقطع فيديو وصور نشرتها الحديقة عبر حسابها على الإنستجرام لـ"فاتو" وهي تعبث بباقة من التوت وبطيخة نحت عليها عمرها، بينما تفرغ محتويات سلة من شرائح الرمان والفراولة وتتلذذ بالتهامها في سعادة ظاهرة.