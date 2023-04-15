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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الخطيب يهنئ فريق يد الأهلي بكأس مصر

تتويج فريق يد الأهلي
تتويج فريق يد الأهلي بالكأس
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هنأ محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي بالفوز بالكأس بجانب بطولة الدوري التي حصل عليها الأهلي قبل أيام. 


وأضاف رئيس النادي الأهلي، أن الجمع بين البطولتين إنجاز كبير ويعكس الجهود التي بذلها الفريق وجهازه على مدار الموسم، وهو أمر أسعد جماهير الأهلي التي تستحق التهنئة والتحية، لا سيما أنها تدعم وتساند ناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف. كما أن هذا الفوز يحمل اللاعبين مسئوليات مضاعفة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض منافسات قوية على المستوى القاري في مايو المقبل. 

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين والروح العالية وإصرارهم على الفوز بالبطولتين واستعادة مكانة كرة اليد الأهلوية. وقال إنه سعيد أيضًا بأداء كل منظومة العمل والتكاتف بينهم والعمل بروح الجماعة والالتزام والانضباط الذي يسود كل العناصر. 
وأكد محمود الخطيب على أن مجلس الإدارة لا يدخر جهدًا في دعم كل الفرق الرياضية سواء في المسابقات المحلية أو القارية، والعمل على رفعة اسم النادي في كل المحافل.

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