موعد صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

السبت 15/أبريل/2023 - 01:19 ص

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن غرة شهر شوال 1444 هـ فلكيًا ستكون يوم الجمعة 21 أبريل، عيد الفطر المبارك.

وتنشر «البوابة نيوز»، موعد صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومدن الجمهورية:

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

الإسماعيلية 5:42

دمياط 5:43

السلوم 6:10

نويبع 5:35

حلايب 5:34

شلاتين 5:37