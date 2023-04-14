“إفطار جماعي لبرلمان شباب الدقهلية” بإستاد المنصورة

نظمت الهيئة البرلمانية لمحافظة الدقهلية اليوم برئاسة آلاء شعبان، و مني جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وأعضاء برلمان شباب مصر بالدقهلية، و محمد فتحي مسئول برلمان الشباب، حفل إفطار جماعي في النادي الاجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، ضم أعضاء الهيئة المنتخبة والجمعية العمومية بمحافظة الدقهلية وإدارة البرلمان والتعليم المدنى.

جاء ذلك بحضور مني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، والنائب محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، و محمد الحناوي وكيل أول البرلمان، و روض الحنفي وكيل ثان البرلمان ، والنائب رحمة الحنفي رئيس نموذج محاكاة مجلس الوزراء الطلائع، و محمود خطاب رئيس لجنة السياحة والطيران، والنائب محمد البنا رئيس لجنة الصناعة، والنائب شروق ضياء رئيس الهيئة البرلمانية في الإسماعيلية، والنائب محمد ثروت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي في برلمان شباب مصر، وبحضور شباب الجمعية العمومية لبرلمانى الطلائع والشباب الدقهلية.

من جانبها أوضحت منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، أن فكرة تنظيم حفل الافطار الجماعي لبرلمان شباب الدقهلية، جاءت تكريما وتقديرا لأعضاء برلمان برلمان شباب الدقهلية، نتيجة لجهودهم المبذولة للارتقاء ببرلمان شباب الدقهلية، وللم شمل الشباب، مؤكده ان برلمان شباب الدقهلية هو راعي وداعم لكل شباب المحافظة ويعمل تحت مظلة الدولة والقيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و مني جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.

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