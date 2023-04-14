الكولومبى أوسوريو يشعل المران الأول له مع الزمالك.. صور

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الجمعة حماسا شديدا بين اللاعبين فى الظهور الأول للكولومبى أوسوريو المدير الفنى الجديد للفريق.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة حرس الحدود الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقبلة .

وشهدت هذه الفقرة التركيز على أمور فنية خاصة تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وجهازه المعاون.

بعدها خاض اللاعبون تقسيمة فنية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية، وقام المدير الفني بمنح تعليمات متواصلة للاعبين خلال هذه الفقرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري.