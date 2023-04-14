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الجمعة 14 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. المحيط الهادئ يشتعل.. مناورات مفاجئة للأسطول الروسي

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 15 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المحيط الهادئ يشتعل.. مناورات مفاجئة للأسطول الروسي.. شويجو: تدريبات على صد الهجمات الجوية المكثفة والبحث عن الغواصات وتدميرها

النرويج تطرد 15 دبلوماسيا روسيا وتعتبرهم عملاء للمخابرات

الخلايا النائمة تهدد بلاد الرافدين.. «داعش» يعود إلى العراق عبر الضعف الأمنى والطائفية الدينية

«عيال ويرو..» عصابات شوارع تهدد أمن الصومال وتروع المواطنين

لفتة إنسانية.. السياحة» تحقق حلم أسرة كندية بزيارة مصر قبل أن يفقد أطفالها البصر

باكستان تهدد بتدمير مخابئ الإرهابيين داخل أفغانستان

«التعبئة العامة..» طريق بوركينا فاسو لمواجهة الإرهاب 

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بوركينا فاسو المحيط الهادئ الهجمات الجوية مصر روسيا