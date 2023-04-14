طنطا يتوج بلقب بطل أبطال سيتى كلوب

توج فريق سيتي كلوب طنطا بلقب بطل أبطال دورة سيتى كلوب بعد فوزه علي كفر الشيخ بنتيجة 4/1، في المباراة النهائية للدورة الرمضانية الثانية لأندية سيتي كلوب.

واستضاف نادي سيتي كلوب بنها نهائي الدورة الرمضانية الثانية لأندية سيتي كلوب لحسم لقب بطل أبطال سيتى كلوب، بمشاركة شباب من ممثلي 6 محافظات من اندية سيتى كلوب و100 فريق باجمالي عدد 1000 لاعب من فروع كفر الشيخ والعبور وشبين الكوم وطنطا وبنها واسوان وبمشاركة فرق من حياة كريمة والتحالف الوطنى .

ووزع الجوائز الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لسيتى كلوب وأيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة .

وقدم مصطفي عزام الشكر لقطاع النشاط الرياضى وادارات الفروع على كفاءة التنظيم، فى حضور اعضاء مجلس الادارة و خبراء كرة القدم محمد وهبة وعلاء نبيل واسامه عرابى وغانم سلطان وسيد معوض ومحمد عبد الجليل.

وعلي هامش المباراة النهائية ، قدم لاعبو ولاعبات أكاديمية سيتي كلوب في الكاراتيه فاصلا من الاستعراضات والمهارات نال إعجاب الحضور.

وقد تمكنت أندية سيتي كلوب من تنظيم النسخة الأولى للبطولة في العام الماضي بشكل مُلفت مما شجع كيانات وشركات كبرى للتعاون والمشاركة في النسخة الثانية التي تنطلق خلال الساعات المقبلة.

وعن مشاركة مؤسسة حياة كريمة في الدورة، أكدت عهود وافي أن المؤسسة على ثقة كبيرة من المستوى الذي تظهر به البطولة نظرًا لما تتمتع به أندية سيتي كلوب من خبرة كبيرة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.



كما أشادت نهى طلعت بتعاون التحالف مع أندية سيتي كلوب في مشروعات ومبادرات سابقة شجعتهم على المشاركة في البطولة الرمضانية.