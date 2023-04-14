حملات مكثفة للقضاء على مخالفات البناء في حلوان

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، رؤساء أحياء المنطقة بتكثيف الحملات وتنفيذ كافة التكليفات الخاصة بالمتابعة والتصدي بحزم لأى محاولات للتعدي على أراضى وأملاك الدولة أو الأراضى الزراعية والبناء المخالف والمرور الميدانى المستمر، وإزالة المخالفات في المهد، بالإضافة إلى الإستجابة السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين، خلال إجازات الأعياد القادمة من أي ظواهر سلبية تواجههم.

وفي إطار حرص الدولة على تطبيق القانون والضرب بيد من حديد ضد جميع المخالفين قامت الأجهزة التنفيذية بحى حلوان بتكليف من اللواء حسام طوبار رئيس الحي والاجهزة المعنية بإيقاف اعمال بناء مخالف بمنطقة الملاءة عزبة الوالدة امتداد شارع المشتل بجوار مسجد الروضة بحلوان حيث شملت المخالفة صبه سقف للدور الارضي كما تم إيقاف اعمال بناء مخالف بمنطقة الملاءة عرب غنيم وهي عبارة عن صبه من القواعد.

وجار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي و التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم والازالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مع الرصد الدائم لاي مخالفات والاستجابة السريعة لاي شكاوي واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوي أو بلاغات قد تسبب معاناه للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة والعمل علي تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم .