مدرب باريس سان جيرمان يدافع عن نفسه بشأن اتهامه بالعنصرية ضد المسلمين

دافع كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن نفسه بسبب الاتهامات الموجهة إليه بشأن عنصريته ضد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

وكانت تقارير صحفية، أول أمس الأربعاء، أكدت أن جالتيير، مدرب باريس سان جيرمان، مهدد بالإقالة من منصبه، بسبب اتهامه بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

جالتيير في الموسم الماضي كان يتولى تدريب نيس قبل الانتقال إلى النادي الباريسي، ولكن خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت شبكة «راديو مونت كارلو» الإذاعية الفرنسية، أن مدير كرة القدم السابق بالنادي، جوليان فورنييه، فضح أمر المدرب بأنه كان عنصريًا ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

جالتيير والخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان

وأفادت الشبكة، بأن فورنييه أكد من خلال بريد إلكتروني إلى الرئيس التنفيذي لنادي نيس، ديف بريلسفورد، نشرت الإذاعة تفاصيله أن جالتييه كان ضد وجود اللاعبين السود والمسلمين في الفريق وذلك للحفاظ على تقليد مدينة نيس وجماهير النادي.

وتحدث كريستوف جالتيير عن هذه الإدعاءات، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة باريس سان جيرمان ولانس، المقرر إقامتها غدًا السبت.

وأعرب المدير الفني للبي إس جي عن صدمته بسبب الاتهامات التي وجهت إليه ضد اللاعبين المسلمين وأصحاب البشرة السمراء.

وقال جالتيير: «أنا مصدوم من الاتهامات، أنا أثق في العدالة في بلدي، أخر الأيام كانت صعبة».

ولفت: «نشأت في بيئة مختلطة وفي قيم المشاركة واحترام الآخرين، بغض النظر عن أصلهم أو لونهم أو ديانتهم، لا يمكنني قبول تلطيخ اسمي واسم عائلتي بهذه الطريقة».

وأتم مدرب باريس سان جيرمان تصريحاته، قائلًا: «تلقيت رسائل دعم كثيرة، سأقوم بمقاضاه من فعل ذلك، ولن أدلي بأي تصريحات إضافية حول ذلك».

جالتيير

وبحسب شبكة «Get French Football News»، فإن كريستوف جالتيير، كان منزعجًا من صيام اللاعبين في رمضان وآثاره على الأداء وطلب من اللاعبين عدم الصيام، البعض التزم والبعض الآخر رفض، لكن من خلال التحليلات البدنية عن كل لاعب لم يظهر أي تأثير للصيام، ورغم ذلك ظل المدرب في شكواه.

ويتصدر باريس سان جيرمان، جدول ترتيب الدوري الفرنسي للموسم الجاري 2022-2023 برصيد 69 نقطة، بفارق 6 نقاط عن لانس الوصيف حتى الآن.