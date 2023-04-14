الرئيس الصيني يرحب بنظيره البرازيلي ويثمن العلاقات الثنائية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج خلال محادثات مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في بكين، اليوم الجمعة، أن بلاده تنظر دائما إلى العلاقات مع البرازيل وتطورها من منظور استراتيجي وطويل الأمد.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن شي استقبل لولا دا سيلفا الذي يزور الصين حاليا وأعرب عن بالغ سروره بلقاء صديق قديم مهنئا إياه على البداية القوية لحكومته.

وأعرب عن خالص تعاطفه شخصيا مع لولا الذي اضطر إلى تأجيل زيارته بسبب المرض، قائلا إنه يشعر بالسعادة حقا لرؤية لولا يتعافى تماما.

وأعرب شي كذلك عن تقديره للأهمية الكبيرة التي يوليها لولا للعلاقات الثنائية من خلال السفر لمسافات طويلة إلى الصين بعد فترة وجيزة من تعافيه.

وأشار إلى أن الصين والبرازيل هما أكبر دولتين ناميتين وأسواق ناشئة في نصفي الكرة الأرضية الشرقي والغربي على التوالي، قائلا إن الصين والبرازيل كشريكين استراتيجيين شاملين تشتركان في مصالح مشتركة واسعة النطاق.

ولفت إلى أن لولا صديق قديم للشعب الصيني تابع ودعم الصداقة الصينية-البرازيلية منذ فترة طويلة وعزز النمو الهائل للعلاقات الثنائية.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداده للعمل مع لولا دا سيلفا انطلاقا من موقعهما الاستراتيجي لتوجيه وخلق مستقبل جديد للعلاقات الصينية-البرازيلية في العصر الجديد، ولتحقيق فوائد أكبر للشعبين.

وأكد أن الصين ستواصل تنمية عالية الجودة والعمل على تسريع وتيرة إنشاء نموذج تنموي جديد وتعزيز الانفتاح عالي المستوى، مما سيفتح فرصا جديدة للبرازيل والدول في جميع أنحاء العالم".

وأعرب شي عن ثقته في أن العلاقة بين الصين والبرازيل التي تستمر في التمتع بنمو سليم وثابت لابد أن تلعب دورًا مهمًا وإيجابيًا لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في مناطقهما وخارجها.