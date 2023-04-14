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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سنغافورة تناشد المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية في مواجهة كورونا

سنغافورة
سنغافورة
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ناشد وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج، المواطنين الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19)، في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.

وقال كونج  حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الجمعة إنه يتعين على المواطنين القيام بدورهم في الحفاظ على صحتهم، والبقاء في المنزل وارتداء أقنعة الوجه في حال الشعور بأعراض الإصابة، كما حث الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، على الحصول على التطعيم المضاد للفيروس التاجي كل عام.

ونوه وزير الصحة بأن عدد الإصابات اليومية في البلاد ارتفع من حوالي 1400 حالة الشهر الماضي، إلى ما يقرب من 4 آلاف حالة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات من 80 حالة الشهر الماضي إلى 220 حالة حاليا.

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