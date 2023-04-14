بريطاني يعثر على واحد من أكبر العناكب في العالم داخل كيس موز

عثر رجل بريطاني على عنكبوت عملاق من النوع الصياد الاستوائي السام، داخل كيس موز، فيما تبين أنها أنثى العنكبوت الصياد تحمل بيضها.



قال كريج هاريسون، 35 عاما، من وندسور البريطانية "في البداية، كنت في حالة صدمة، لقد تعثرت للخلف وفقدت توازني ".

وأضاف أنه شعر بالفزع أكثر عندما لاحظ أن العنكبوت "المخيف" يحمل كيسا كبيرا من البيض، والذي يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 200 حشرة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وقام كريج فور اكتشافه العنكبوت بوضعه في صندوق من البلاستيك لإرساله إلى خدمة مكافحة الآفات، والتي أكدت أنه جاء من جمهورية الدومينيكان.

وحددت جمعية لندن لعلم الحيوان ان العنكبوت من النوع الصياد الاستوائي وهو من أكبر أنواع العناكب في العالم، والذي ينجذب إلى الموز ويختبئ فيه، وأن لدغته ليست قاتلة للبشر ولكن السم يمكن أن يسبب خفقان القلب والقيء والصداع.

واعتذرت الشركة لعامل تكنولوجيا المعلومات، وعرضت تعويضا قدره 100 جنيه إسترليني عن حادث الشهر الماضي، إلا ان كريج يسعى لتعويض أكبر بكثير.