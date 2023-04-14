السكرتير العام المساعد ببني سويف يوقف مخالفة بناء خلال تفقده مدينة ببا

أوقف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، الشروع في أعمال بناء مخالف للدور الثالث بأحد المنازل دون الحصول على تصريح بناء ، وذلك أثناء عودته من زيارة تفقدية لمركز ومدينة ببا ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالعمل المتواصل لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ، وكافة صور البناء المخالف ، في اطار تكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن>



وجه السكرتير العام المساعد بالتحفظ على مواد البناء ( حديد مسلح ) واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددا على مواصلة المسح الميداني لرصد أية مخالفة في المهد قبل تفاقمها ، وذلك في حضور نائبي رئيس مركز ومدينة ببا : (وليد كامل ،سمير شحاتة ).



وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجّه باستمرار مواجهة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، من خلال تطبيق القانون والتعامل الفوري في المهد مع أية مخالفات مستجدة يجري رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أو حملات مسؤولي الوحدات المحلية.