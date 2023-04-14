ورشة عمل تحت عنوان "الإعاقة إعاقة الأخلاق وليست إعاقة الجسد" بجامعة المنيا

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب "مركز متحدي الإعاقة" ورشة عمل تحت عنوان "الإعاقة إعاقة الأخلاق وليست إعاقة الجسد" وذلك برعاية من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وبإشراف من صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.

وتضمنت الورشة التي حاضر فيها كل من الدكتور محمد إبراهيم، والدكتورة هناء عبد الحميد، أساتذة علم النفس بكلية التربية جامعة المنيا، العديد من المحاور منها مهارات التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، والسمعية، والتوحد، وكذا التصنيفات المعتمدة لها، متحدثين عن الصعوبات التي تواجههم، وتواجه رفقاء ذوي الهمم منهم، وكيفية العمل على إيجاد حلول لها، وتوضيح طرق التعامل ووضع عدة مبادئ أساسية لفن التعامل معهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تُعد ضمن فعاليات البرنامج التدريبي المُكثَف الذي أطلقته الوحدة تحت شعار "معًا رفقاء ذوي الهمم "؛ للتمكين النفسي لهم في المرحلة التعليمية، والذي سيتم استكماله مباشرة بعد إجازة عيد الفطر؛ لإعداد كوادر من طلاب الجامعة مؤهلة بمهارة إتيكيت التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا من ذوي الهمم مع المدربين بالمشاركة الفعالة في بعض المقترحات المتعلقة بطرق التعامل مع ذوي الهمم. وحضر الندوة وأشرف على تنظيمها وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، ، وأحمد عامر مدير وحدة التضامن بجامعة المنيا، وعاطف عيسي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ويسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة.