رئيس جامعة المنوفية يشارك في ورشة عمل عن تطوير منظومة الطلاب الوافدين

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فى فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية ورئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى عن منظومة الوافدين في ظل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية والسفراء والمستشارين الثقافيين بالسفارات العربية والإفريقية، ولفيف من قيادات الوزارة، ونُخبة من الإعلاميين ومجموعة من الطلاب الوافدين من عدة جنسيات مُختلفة، ومنسقى الوافدين بالجامعات.

أوضح القاصد أن الدكتور أيمن عاشور قدم عرضًا يوضح ملامح التطور الذي يشهده التعليم العالي في مصر، في إطار تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة ٢٠٣٠، والتقدم الذي تشهده الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، وكذلك عقد الشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية المرموقة، مؤكدا مُضاعفة أعداد الجامعات المصرية خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢، حيث زاد عدد الجامعات من ٥٠ جامعة إلى ٩٢ جامعة، وتوجد حاليًا ٢٨ جامعة حكومية و٢٧ جامعة خاصة، و٢٠ جامعة أهلية و١٠ جامعات تكنولوجية و٧ أفرع للجامعات الدولية، وذلك بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد رئيس الجامعة، اهتمام الجامعة بتطوير منظومة الوافدين وتفعيل مختلف سبل جذب الطلاب من مختلف الدول العربية تنفيذا للمبادرة الرئاسية #إدرس_فى_مصر خاصة وأن الجامعات المصرية لديها الكثير من المقومات التى تقدم خدمة تعليمية متميزة على كافة المستويات، مؤكدا دعمه الكامل لإدارة الوافدين بالجامعة التى تقدم خدماتها للطلاب الوافدين وتقديم كافة سبل الرعاية اللازمة لدمجهم وسط الطلاب المصريين ومشاركتهم فى مختلف الأنشطة الطلابية.

وعلى هامش ورشة العمل، تم تنظيم حفل إفطار جماعى، ودورة رمضانية في خماسيات كرة القدم للطلاب الوافدين تحت عنوان "كأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الوافدين (النسخة الأولى)"، وشارك وفد من الطلاب الوافدين بجامعة المنوفية فى الدورة تحت إشراف الدكتورة سلوى فؤاد منسق الوافدين، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب بجامعة المنوفية.