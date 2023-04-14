انطلاق منتدى الحوار الوطني في مركز شباب دمياط الجديدة

نفذت الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط اولي فعاليات ملتقي الحوار الوطني تحت شعار (فيما يفكر الشباب..حوار من الشباب للشباب ) بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بادارة شباب كفر البطيخ.

انطلق المنتدى تحت شعار فيما يفكر الشباب (حوار من الشباب للشباب )،وقد بدء المحور الاجتماعى على مائدة منتدى الحوار الوطنى الثانى للشباب فى اولى فعالياته بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة بادارة شباب كفر البطيخ بمحافظة دمياط.



يتناول منتدى الحوار الوطنى الاول للشباب ثلاثة محاور رئيسية: السياسى، الاجتماعى، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

بدأ الحوار بتعريف بالدعوة التى اطلاقها الرئيس لاجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبيه والشبابية لمواجهه التحديات الراهنة ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل باراء الجميع.

كما تم التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء شباب مراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية بختام فاعليات المنتدى،و نبذة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016،والتعريف بمحاور المنتدي السياسي والاقتصادي ووالاجتماعى والقضايا التي تندرج تحت كل محور

قسم المشاركين الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات.



وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار ومشكلة المواصلات ومشكلات التعليم والصحة.. جاء ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،ودكتورة منال عوض محافظ دمياط،وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.