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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بولندا تقرر إرسال خمس طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا

البوابة نيوز
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وافقت ألمانيا أمس الخميس على تسليم بولندا خمس طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا. هذا الأسطول من الطائرات يعود تاريخه إلى زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وطلبت وارسو موافقة برلين لإعادة التصدير.

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، مساء الأربعاء 5 أبريل، خلال زيارة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وارسو، أن بولندا مستعدة لتسليم جميع مقاتلاتها من طراز ميج-29  إلى كييف "في المستقبل"، وأوضح أن هذا التسليم يمكن أن يتم "بموافقة حلفائها" في الناتو. هذا الطراز من التصميم السوفيتي، مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.