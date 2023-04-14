بولندا تقرر إرسال خمس طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا

وافقت ألمانيا أمس الخميس على تسليم بولندا خمس طائرات مقاتلة من طراز ميج-29 إلى أوكرانيا. هذا الأسطول من الطائرات يعود تاريخه إلى زمن جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وطلبت وارسو موافقة برلين لإعادة التصدير.

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، مساء الأربعاء 5 أبريل، خلال زيارة نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى وارسو، أن بولندا مستعدة لتسليم جميع مقاتلاتها من طراز ميج-29 إلى كييف "في المستقبل"، وأوضح أن هذا التسليم يمكن أن يتم "بموافقة حلفائها" في الناتو. هذا الطراز من التصميم السوفيتي، مجموعه حوالي ثلاثين طائرة.