بالصور.. سيارة تصطدم بسور حديدي تنقسم نصفين في طنطا

شهد شارع البحر بطنطا فجر، اليوم الجمعة، حادث سيارة اصطدمت بالسور الحديدي بالجزيرة الوسطى أدت لانقسام الجزء الأمامي نصفين وأطاحت بالسور الحديدي لقوة الاصطدام، أدت لإصابة سائق السيارة .
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمعاينة الحادث ورفع تقرير مبدئي بالواقعة لفحص الفني المروري لحادث السيارة ؟
وأكد شهود عيان بالواقعة أن هناك سيارتين آخرين كانتا تتسابقان مع السيارة التي تم اصطدامها وفروا هاربين، وتم التحفظ علي السيارة المصطدمة ورفع آثار الحادث وفتح الشارع أمام السيارات مرة أخرى .
وأخطر اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية بالواقعة وحررت المحاضر اللازمة.