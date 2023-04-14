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الجمعة 14 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. سيارة تصطدم بسور حديدي تنقسم نصفين في طنطا

حادث سيارة بطنطا
حادث سيارة بطنطا
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شهد شارع البحر بطنطا فجر، اليوم الجمعة، حادث سيارة اصطدمت بالسور الحديدي بالجزيرة الوسطى أدت لانقسام الجزء الأمامي نصفين وأطاحت بالسور الحديدي لقوة الاصطدام، أدت لإصابة سائق السيارة .

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمعاينة الحادث ورفع تقرير مبدئي بالواقعة لفحص الفني المروري لحادث السيارة ؟

وأكد شهود عيان بالواقعة أن هناك سيارتين آخرين كانتا تتسابقان مع السيارة التي تم اصطدامها  وفروا هاربين، وتم التحفظ علي السيارة المصطدمة ورفع آثار الحادث وفتح الشارع أمام السيارات مرة أخرى . 

وأخطر اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية بالواقعة وحررت المحاضر اللازمة. 

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طنطا حادث بشارع البحر سيارة تصطدم بسور حديدي حادث سيارة بطنطا