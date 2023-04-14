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الجمعة 14 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعلان أوائل الناجحين في المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن أسماء أوائل الناجحين فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء بالتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء فى المستويات الأربعة للمسابقة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وإشراف الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء.

وذلك فى المستويات الاربعة للمسابقة والتي ضمت المستوى الأول المرحلة الابتدائية 7 أجزاء والمستوى الثاني المرحلة الإعدادية 10 أجزاء والمستوى الثالث المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم والمستوى الرابع مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم إلى جانب الإلمام بالآداب العامة في الإسلام.

وسوف يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية وشهادات تقدير في احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر فى المدينة الشبابية بالعريش يوم الإثنين ٢٦ رمضان ١٤٤٤ه‍- الموافق ١٧ أبريل ٢٠٢٣م الساعة  الثانية عشرة ظهراً ومرفق كشوف بأسماء الناجحين فى كل مستوى.

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