ضبط محال غير مرخصة لبيع الكحك والبسكويت في محافظة دمياط

شدد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط ،على ضرورة تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ الغذائية استعدادا لاحتفالات أعياد شم النسيم واقتراب حلول عيد الفطر المبارك للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان سلامة المواطنين .

وقامت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور/ عطيه منصور مدير عام إدارة الشئون الوقائية بشن حملات تفتيشية على ٢٤٢ منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين و تبين أن ٩٣ دون ترخيص و١٨ أخرى بها خطر داهم علي الصحة العامة .

وتمكنت الحملات من تحرير عدد ٣٢٠ محضراً و سحب ١٠١ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ٧٥٠ كيلو أسماك وكبدة وحلويات تالفة وإعدام ٢٦٢ لتر زيت طعام سبق استعماله ومياه غازية كما تم ضبط ٢٥٠كيلو أرز أبيض منتهي الصلاحية وضبط عدد١٠ جراكن زيت زيتون مجهول المصدر بإجمالي ٢٥٠لتر .

وتم المرور علي عدد٦ من الباعة المتحولين يقومون ببيع الكحك والبسكويت بدون رخصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.