الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يضرب إشبيلية بثنائية في الشوط الأول

حسم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته ضد ضيفه إشبيلية الإسباني، لصالحه بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي يقام حاليًا على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وبات النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب خط وسط الشياطين الحمر، بطل الشوط الأول من المباراة حتى الآن.

وسجل سابيتزر هدفي اليونايتد في الدقيقتين 14 من صناعة برونو فيرنانديز، و21 من صناعة زميله أنتوني مارسيال، ليضع فريقه في المقدمة على حساب إشبيلية.

ويعاني مان يونايتد في تلك المباراة، من الغيابات التي ضربت الفريق بسبب الإصابة، حيث يفتقد نجمه ماركوس راشفورد، كما يغيب لوك شاو الظهير الأيسر، بالإضافة إلى أليخاندور جاراناتشو.

وتقام مباراة الإياب بين إشبيلية ومانشستر يونايتد في ربع نهائي الدوري الأوروبي، يوم الخميس المقبل الموافق 20 أبريل، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.