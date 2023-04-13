البنتاجون: الوثائق المسربة قد تؤثر على علاقتنا بالحلفاء

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجنرال باتريك رايدر، اليوم الخميس، إن الوثائق المسربة قد تؤثر على علاقات بلاده بالحلفاء.

ووفقًا لـ "سكاى نيوز"، أضاف رايدر خلال مؤتمر صحفي بشأن الوثائق المسربة أن الولايات المتحدة لديها بروتوكولات وإجراءات تتعلق بالمعلومات السرية وأن كل انتهاك لها هو خرق للقانون.

وتابع: "أمر التسريبات لا يتعلق فقط بوزارة الدفاع بل بالحكومة الأمريكية كلّها.. ووزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد قضية التحقيق في الوثائق المسربة".

وأردف: "لا يمكن إعطاء أي تفاصيل بشأن قضية التسريبات لأننا في مرحلة التحقيق وتقييم الوقائع".

وفى سياق ذى صلة، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال اليوم الخميس، إنه ليس على علم إذا كان ما ورد في وثائق المخابرات التي تم تسريبها في الآونة الأخيرة على صلة بأمور تجري في الوقت الراهن.

وأبلغ بايدن الصحفيين في منتصف جولة أيرلندية لثلاثة أيام: "هناك تحقيق كامل تجريه أجهزة المخابرات ووزارة العدل، وهم يحققون تقدما لكن ليس لدي إجابة".

وأعرب بايدن عن قلقه بشأن تسريب وثائق أمريكية سرية، لكن بدا أنه يستبعد أي خطر داهم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشخص الذي سرب وثائق سرية أمريكية أدت إلى تحقيق يتعلق بالأمن القومي هو شاب في العشرينيات من العمر مولع بالأسلحة النارية وكان يعمل في قاعدة عسكرية، وذلك نقلا عن زملائه في مجموعة دردشة على الإنترنت.

