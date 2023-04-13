رامز جلال يسخر من غادة إبراهيم: "هيفاء وهبى الغلابة"

وقعت الفنانة غادة إبراهيم ضحية لبرنامج “رامز نيفر إند”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة "ام بى سى مصر".

وتعرضت غادة إبراهيم لمقلب المطعم المعلق، حيث تعرضت للعديد من المواقف الصعبة، منها قيام رامز جلال بإطعامها “أكل حار للغاية لم تتحمله”.

وسخر ، رامز جلال من غادة إبراهيم قائلا:" هيفاء وهبى الغلابة، مالها منفخة فطرت بوتكس".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم كان مشاركتها في مسرحية “ليلة اسكندرانى” مع الفنان أحمد ماهر، بالإضافة الى المسلسل الإذاعى “عروس النيل” على محطة إذاعة الشرق الأوسط والبرنامج العام الذي تم بثه في رمضان 2021.

وكان من المقرر أن تخوض غادة إبراهيم الموسم الرمضاني من خلال مسلسل “السجل الأسود”، والذى خرج من الماراثون فى اللحظات الأخيرة.