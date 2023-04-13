غرفة السياحة تعلن أسعار "الطوافة" وتحذر من الشائعات

ألزمت وزارة السياحة والآثار، غرفة شركات السياحة بضرورة إخطار الشركات بتفاصيل إتمام التعاقد مع شركة "رواف منى" لخدمات الحجاج وأسعار الباقات محل التعاقد، وذلك بعدما كانت الغرفة أعلنت التعاقد مع الشركة السعودية لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج القطاع السياحي (خمس نجوم – إقتصادي – بري) بالمشاعر (مني – عرفات)، وذلك لكامل عدد حجاج القطاع السياحي.

وبناءا على مطالبة الوزارة، كشفت الغرفة في بيان لها، عن أنها تعاقدت على باقة (ب) مطور لحجاج البرنامج الخمس نجوم (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الإقتصادي والبري (بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات) بقيمة 2750 ريال سعودي (وجميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغة 534.75 ريال وأيضًا قيمة الضريبة المضافة البالغه 15% ).

وتابعت: وقد تم إخطار الوزارة بهذا التعاقد حتى يتسنى لها إدراجه ضمن المستندات الواجب تقديمها من الشركات السياحية عند إنهاء ملفات المعاينة وتوثيق عقود السكن من الشركات المنفذة للحج وفقًا للإجراءات المتبعه في هذا الشأن كل عام، وسيتم موافاة الشركات بتفاصيل الباقات وحزم الخدمات في وقت لاحق.

وأشارت الغرفة، إلى أنه جارى العمل مع شركة رواف منى لتحديد أسماء مراكز الخدمة الميدانية المشرفة على الخدمات المقدمة لحجاج القطاع السياحي خلال الفترة القليلة القادمة وذلك حتى يتسنى للغرفة إخطار وزارة السياحة والآثار بها لتزويد موقع الإدارة المركزية للشركات بأسماء المراكز والإعلان عنها للشركات فور الاستقرار عليها.

وحذرت الغرفة شركاتها من الانسياق خلف أية دعوات من شأنها تشتيت جموع الشركات المنفذة للحج وإحداث بلبلة بالسوق من خلال عمل إجراءات سوف تضر الشركة التى ستنساق خلف هذه الشائعات، حيث أنه وبعد التنسيق والإتفاق مع وزارة السياحة والآثار فإن تعاقد الغرفة على خدمات الإعاشة والتغذية بالمشاعر هو تعاقد ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج أمام الشركات لإتمام الإجراءات المعتادة كل موسم، ولن يُقبل أي تعاقد خارج مظلة الغرفة وفقًا للعقد المبرم مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج.