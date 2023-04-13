برلمانية: مصر والإمارات يتطابقان في الرؤى تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية

ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لبلده الثانية مصر ، مؤكدة أن الزيارة تعكس حيوية علاقات التعاون الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين وتأكيدا على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، من أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل والتنسيق إلى حلول دائمة للأزمات لما فيه خير البلدين والدول العربية والمنطقة بكاملها.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان اليوم، إن ماشهدته الزيارة منذ اللحظة الاولي من وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لارض الوطن ، يؤكد علي حب وتقدير واعتزاز مصر حكومة وشعباً بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وما يربطهما من أواصر تاريخية واستراتيجية وثيقة.

وأشارت الي أن زيارة رئيس دولة الإمارات الشقيقة لمصر هي الثانية منذ توليه رئاسة الامارت، موضحه أن اللقاء الأخوي للزعيمين السيسي وبن زايد تهدف لتعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، والتي وصلت ذروتها وتطورها علي المستوي السياسي والاقتصادي والأمني وغيرها، ونموًا ملحوظًا في معدل التبادل التجاري، وزيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المصرية المختلفة.

وكشفت حمدي، عن أهمية اللقاء والمناقشات بين الرئيسين المصري والاماراتي، التي جاءت في مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي العربي، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة، بالاضافة الي ، بالإضافة إلى التنسيق تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكدت تطابق الروؤي والاهداف ووجهات النظر بين مصر والإمارات الشقيقة تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية، في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وايضاً تداعيات الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم نتيجه الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة الي أن ذلك التطابق نابع من عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الممتدة التي تربط بين الدولتين على مر التاريخ .