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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"المهن الطبية" يعلن توقف الخدمات أسبوع بسبب إجازة عيد الفطر وتحرير سيناء

الدكتور يوسف حمزه
الدكتور يوسف حمزه امين عام اتحاد المهن الطبية
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أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءا من يوم الخميس المقبل، الموافق 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك  وعيد تحرير سيناء.

وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأربعاء 26 أبريل 2023، لافتا إلى اعتبار يومى الأحد 16 والإثنين 17 أبريل الجارى إجازة أيضا بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة المجيد، على أن يعاود العمل بكافة إدارات الاتحاد خلال يومى الثلاثاء 18 والأربعاء 19 أبريل 2023.

يأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

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