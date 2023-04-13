بايرن ميونخ يعاقب ماني بعد لكمة ساني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، معاقبة السنغالي ساديو ماني، عقب واقعة مباراة الفريق الأخيرة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخسر بايرن ميونخ، أول أمس الثلاثاء، من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليقترب البافاري من توديع البطولة بعد هذه الهزيمة العريضة.

وعاقب البايرن، لاعبه ساديو ماني بعد الواقعة التي حدثت بعد انتهاء مباراة السيتي على أرضية الملعب وتوجيه السنغالي لكمة قوية في وجه زميله ليروى ساني.

ونشر النادي الألماني بيانًا، أكد خلاله أن ساديو ماني البالغ من العمر 31 عامًا، لن يكون ضمن قائمة بايرن ميونخ في مباراة هوفنهايم يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري الألماني.

كما وقع العملاق البافاري عقوبة مالية على ماني بجانب إيقافه عن اللقاء المقبل، ولكن لم يكشف النادي عن الغرامة المالية؛ وذلك بسبب سوء السلوك الذي صدر من اللاعب.

وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية، كشفت عن اتخاذ بايرن ميونخ قرارًا بإيقاف ماني ماني حتى إشعار آخر، قبل إصدار بيان اليوم الخميس بإيقاف اللاعب مباراة وتغريمه ماليًا.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الألمانية، أن ماني سيعتذر علنًا أمام زملائه قبل انطلاق المران.

تفاصيل الواقعة

ووجه ساديو ماني لكمة قوية في وجه ساني على أرضية ملعب المباراة بعد انتهاء اللقاء، بعدما حدث خلاف كبير بينهما أثناء المواجهة، قبل أن يتدخل زملائهما لتهدئة الأمور بينهما.

وسيطر لاعبو البافاري على الموقف بإرسال ساني إلى غرفة الملابس، حيث أن الضربة تركت علامة على وجهه، ولم يعلق النادي على الحادث والعواقب المحتملة وقتها.

وكان ساني ينزف بسبب تعدي ماني عليه بالضرب بعد المشاجرة، التي بدأت منذ الدقيقة 83 من عمر المباراة، عندما ركض ماني في المساحة للحصول على كرة بينية من ساني، وتفاجئ نجم منتخب السنغال بغضب لاعب الماكينات الألمانية، ليوجه ماني لزميله لكمة قوية في وجهه، بعدما اشتكى من كيفية تحدث ساني معه.

وناقش أوليفر كان وحسن صالحميديتش، ثنائي إدارة بايرن ميونخ، العقوبات المحتملة ضد ماني، والتي تتضمن الغرامات والإيقاف والإبعاد التام عن الفريق.