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الخميس 13 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

قفزة جديدة .. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 13 أبريل 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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زادت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقدار 20 جنيه  على مستوي الأعيرة المختلفة .


وسجل سعر عيار 21 نحو 2250 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء


وصل سعر عيار 24 نحو 2571 جنيها للبيع و2594 جنيها للشراء


وبلغ سعر عيار 18 نحو 1929 جنيها للبيع و 1946 جنيها للشراء


وسجل سعر عيار 14 حوالي 1500 جنيه للبيع و 1513 جنيها للشراء


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء 


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 79.971 ألف جنيه للبيع و80.7 ألف جنيه للشراء 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.571 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.
 

سعر عيار 24 سعر عيار 21 سعر عيار18 سعر الذهب في مصر اليوم سعر الجنيه الذهب