قفزة جديدة .. أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 13 أبريل 2023

زادت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات اليوم الخميس 13 أبريل 2023 بمقدار 20 جنيه على مستوي الأعيرة المختلفة .



وسجل سعر عيار 21 نحو 2250 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء



وصل سعر عيار 24 نحو 2571 جنيها للبيع و2594 جنيها للشراء



وبلغ سعر عيار 18 نحو 1929 جنيها للبيع و 1946 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 14 حوالي 1500 جنيه للبيع و 1513 جنيها للشراء



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء



وسجل سعر أوقية الذهب نحو 79.971 ألف جنيه للبيع و80.7 ألف جنيه للشراء



وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.571 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.

