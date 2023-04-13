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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 9 محاضر في حملة تفتيشية على محلات الأغذية بنبروه

جانب من الحملة بنطاق
جانب من الحملة بنطاق مركز ومدينة نبروة
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قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه فى محافظة الدقهلية اليوم الخميس حملة للتفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم في قرى بهوت وكفر بهوت والطيبة التابعة لمركز نبروه .

جاء ذلك تنفيذا في إطار توجيهات المهندس محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه بالمتابعة المستمرة على الأسواق ومراقبة السلع والأسعار.

كما شارك في حملة التفتيش على محلات بيع الأغذية واللحوم سميرة محفوظ مدير إدارة التفتيش برئاسة المركز والدكتور محمد قاسم مسئول الإدارة البيطرية و عبد الرحمن علي مسئول إدارة التموين بنبروه.

 أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر شملت 5 محاضر عدم إعلان الأسعار ومحضرين لانتهاء تاريخ الصلاحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية.

ومن جانبه أكد المهندس محمد البسيوني أن لجان التفتيش على كافة القطاعات المختلفة والتي تشمل محلات السلع الغذائية بمختلف أنواعها مستمرة بشكل دوري للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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