تحت شعار "يلا نعيد".. قطار الخير يصل إلى مراكز الشباب بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف، لإتمام المبادرة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة “الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية إدارة أندية الفتاة والمرأة” مع مبادرة يوم الخير تحت شعار "يلا...نعيد "، بمشاركة أندية التطوع.



وأضاف “الشريف” أن تنفيذ المبادرة في الإسكندرية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الأسر الأكثر احتياجا، للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن قطار الخير يصل اليوم الخميس لمركز شباب الشهيد مهيد وبرج العرب الجديد، مشيرة إلى أن مبادرة يوم الخير يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى تجميع الملابس وتكييسها وتوزيعها علي الأسر الأكثر احتياجا خلال النصف الثاني من شهر رمضان المعظم.

وأضافت “الشريف” أن مراكز الشباب التي تضم المبادرة هي: السيوف٢ - الناصريه - المطار - سموحه - البرج العرب الجديد - السيوف ١ - الشهيد مهيد الهواري، الانفوشي.