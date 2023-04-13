محمد صلاح يحصد جائزة جديدة

توج الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى الريدز، عن شهر مارس.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الخميس، فوز محمد صلاح جناح الفريق، بجائزة لاعب شهر مارس، بعدما قدم أداءً مميزا مع الفريق، خلال مباريات هذا الشهر، وشارك في فوز الريدز العريض على مان يونايتد بسباعية نظيفة.

وفى شهر مارس أصبح صلاح، هداف الفريق التاريخي في البريميرليج، متفوقا على روبي فاولر.

وكان ينافس صلاح على جائزة الأفضل كل من كودي جاكبو وأليسون بيكر، لاعبا الفريق، وتقدم عليهم خلال عملية التصويت.



