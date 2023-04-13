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الخميس 13 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

شفط مياه الأمطار من عدد كبير بشوارع المنوفية.. صور

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
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أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من مختلف مدن المحافظة، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين على مناطق متفرقة بالمحافظة.

وكان المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ أعلن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  الشلل المروري، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة .

يأتي ذلك استمرارا لمواجهة موجة الطقس السيئ والتي أدت إلى هطول أمطار غزيرة على مراكز المحافظة تسببت في اختفاء المارة من الشوارع.

وقام بتكليف رؤساء الأفرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار بالشوارع، وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وتم عمل اللازم.

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الطقس السيئ أمطار غزيرة تجمعات مياه الأمطار هطول امطار تكدس مروري