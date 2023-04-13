الفيلم التونسي "بنات ألفة" بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، منذ قليل، اختيار الفيلم التونسي بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية ومن بطولة النجمة هند صبري للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.

الفيلم إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.

وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

هند صبري عبرت عن سعادتها وفخرها بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها.

وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان.