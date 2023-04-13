الإحصاء: 56.5 ألف وحدة بمشروع إسكان دار مصر بالمدن الجديدة

كشفت نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2021 / 2022 ، الصادرة عن الجهـاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليـوم الخميس، أنه بلـغ عدد الوحدات بمشروع إسكان دار مصر (الإسكان المتوسط) 56.5 ألف وحدة بالمدن الجديــدة منفذ منهــم 4440 وحدة عام 2021/2022، وكان أكبر عدد وحدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيث بلغ 4392وحدة بنسبة 98.9٪ من الإجمالي.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط):

وبلغ عـدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 47.5 ألف وحدة منفـذ منـهم 9 ألف وحدة عام 2021/2022 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 2.3 ألف وحـدة بنسبة 25.7٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة العبور حيث بلغ 240 وحدة بنسبة 2.7٪ من الإجمالي .

كما بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 3888 وحدة منفذ منهم 1392 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 9632 وحدة عام 2021/2022.

ونوه الجهاز بأنه بلغ عدد الوحـدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 27.5 ألف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منهم 12072 وحدة، وكان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة المنصورة الجديدة حيث بلغ 9960 وحـدة بنسبة 82.5٪ وأقـل عـدد وحــدات بمدينة الشــروق حيث بلغ 696 وحدة بنسبة 5.8٪ من الإجمالى عام 2021/2022.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 4764 وحدة و32856 جار تنفيذها بالعاصمـة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 9217 مليون جنيه، جار تنفيذ 1126 بالمنصورة الجديدة بإستثمارات قدرها 1374 مليون جنيه , 35118 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 18997 مليون و3378 وحدة جار تنفيذهـا بغرب كارفور باستثمـارات قدرهـا 1613 مليون عام 2021/2022.

أما المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية التابعه لصندوق التنمية الحضرية، فبلغ اجمالي عدد المشروعات 70 مشروعا بإجمالي وحدات سكنية 89363 وحدة و2448 وحدة تجارية حيث بلغت إجمالي التكلفة المالية 40329 مليون جنيه خلال الفترة من (2010 ـ 2021)، كان أكبر عدد وحدات سكنية منفذة بمحافظة القاهرة حيث بلغ 42484 وحدة يليها محافظة الإسكندرية بعدد 30577 وحدة وأقل عدد وحدات بمحافظة الإسماعيلية بعدد 20 وحدة.