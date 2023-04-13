سؤال برلماني حول خطة الحكومة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء

تقدمت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط، حول خطة الحكومة لتوفير فرص عمل لأبناء شمال سيناء.

وذكرت في سؤالها، أن التاريخ سيكتب للرئيس عبدالفتاح السيسي أنه أعاد الحياة إلى أرض سيناء، بعد أن أعاد إليها أمنها واستقرارها ووصل إليها قطار التنمية والبناء من مشروعات الطرق والمساكن والزراعة والري والصناعة .

وأوضحت النائبة عايدة السواركة، أن أهالي سيناء دفعوا ثمنًا غاليًا لكي تعود أرض الفيروز لأبنائها وكان منهم الشهداء الذين قدموا حياتهم لتحريرها من الاحتلال ثم دفعوا حياتهم مرة أخري لتحريرها من الإرهاب جنبا إلي جنب مع جيش مصر وشرطتها، وكان منهم الأبطال والشهداء.

وشددت عضو لجنة الدفاع، على أن ملحمة سيناء في تحرير الأرض لا تقل عن إعادة البناء والتنمية، لافتة إلى إن مساحة سيناء تكفي لاستيعاب الملايين من شباب مصر وحين تشهد زراعة نصف مليون فدان فإنها توفر فرص عمل وإقامة للملايين من شباب مصر .

ونوهت بأن هناك فرصا كبيرة في سيناء للإنتاج في الزراعة والصناعة والثروات الطبيعية والسياحة، غير أن من المهم الآن أن نفتح أبواب سيناء لملايين الشباب وتوفر لهم الدولة فرص العمل والإنتاج وأن تسمح لأهالى سيناء بإقامة المشروعات وتملك الأراضي والتنقل بين مدنها وقراها دون إجراءات إدارية تعطل مصالحهم .

وأكدت أنه أمام مؤسسات الدولة المصرية الآن فرصة كبيرة لتوسيع أنشطتها وزيادة مواردها، ويستطيع القطاع الخاص من أبناء سيناء أن يكون شريكا وصاحب دور في تنمية هذا الجزء العزيز من مصر .

وشددت عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، على أن إهمال سيناء في سنوات مضت خطأ تاريخيًا تداركته الدولة في عهد الرئيس السيسي، مطالبة الحكومة باتخاذ مواقف حاسمة في عدة قضايا تخص سيناء من أهمها فرص العمل وتشجيع القطاع الخاص بها.