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الخميس 13 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ممدوح رسلان: استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بمحافظات القاهرة الكبرى.. صور

جانب من أعمال سحب
جانب من أعمال سحب مياه الأمطار
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أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، عن مواصلة شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القاهرة الكبرى، سحب مياه الأمطار، والتي تعرضت لها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية عصر اليوم وحتى قرب ساعة الإفطار.

وأشاد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجهود العاملين بالشركات التابعة في التعامل مع مياه الأمطار في ظل صيام شهر رمضان المبارك.

وشهدت محافظة القاهرة، سقوط أمطار، تفاوتت شدتها ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق: رمسيس وكورنيش النيل وكوبري السلام الدولي والمعادي وطريق الأتوتوستراد وكوبري الجيش ومصر القديمة وكوبري العاشر والقلعة وحلوان.

فيما شهدت محافظة الجيزة سقوط أمطار على مناطق: إمبابة وفيصل والهرم والجيزة والوراق وأوسيم وبولاق الدكرور وطريق مصر إسكندرية الصحراوي وأبو رواش والعمرانية والبحر الأعظم وأبو النمرس وبين السرايات والحوامدية وشارع مراد وترسا.

جديرُ بالذكر، أن شركات القاهرة والجيزة والقليوبية لمياه الشرب والصرف الصحي، قد نشرت معداتها منذ أمس، على كافة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين العامة، للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.

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التعامل مع مياه الأمطار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الطرق والمحاور القاهرة والجيزة والقليوبية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي