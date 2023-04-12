دوري أبطال أوروبا.. فينيسيوس رجل مباراة ريال مدريد وتشيلسي

حصد البرازيلي فينسيوس جونيور، جائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز فينسيوس بجائزة رجل المباراة، بعدما قدم أداء مميزًا وأسهم في قيادة الريال للفوز على تشيلسي بهدفين دون رد.

وصنع الجناح البرازيلي هدف الملكي الثاني في شباك البلوز لزميله ماركو أسينسيو في الدقيقة 74، كما تسبب في الهدف الأول الذي أحرزه الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 21 من زمن اللقاء.

وواصل فينسيوس جونيور، تألقه أمام الأندية الإنجليزية، حيث خاض ضدهم 8 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 5 آخرين، وذلك منذ بداية الموسم الماضي.

ويواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وتشيلسي، المتأهل من الموقعة النارية بين بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.