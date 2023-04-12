بدء توزيع بونات شراء مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن بدء تسليم بونات شراء مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار المبادرة التى أطلقها البنك الزراعى المصرى بالشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير.

فيما قد تم دعم المحافظة ببونات لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وثمنت "المحافظ" تلك الجهود والذى يأتى انطلاقا من الدور المجتمعى للبنك الزراعى المصرى لخدمة اهل المحافظة، معربة عن تطلعها إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم مع المهندس أسامة حلمى رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بدمياط وبورسعيد، وبهاء دكرورى مدير عام الائتمان بالبنك.

هذا وقد تناول اللقاء سُبل إطلاق مبادرة لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وذلك فى إطار الدور المجتمعى للبنك وفى ضوء الشراكة مع وزارة التموين وجمعية مصر الخير، حيث سيتم دعم المحافظة بعدد ١٦ دفتر يشمل ٨٠٠ بون لشراء المواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وذلك بقيمة ٢٥٠ جنيهًا للبون الواحد بدعم إجمالى يصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه.

فيما وقد أشادت "محافظ دمياط " بتلك المبادرة، وذلك لخدمة المجتمع وأبناء المحافظة، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق التعاون مع البنك للوصول إلى المستهدفين وتقديم الدعم اللازم لهم.