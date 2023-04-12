دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يسجل هدف ريال مدريد الأول في شباك تشيلسي

أحرز الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الهدف الأول لفريقه في شباك تشيلسي الإنجليزي، خلال المباراة المقامة حاليًا بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي تجمعهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم بنزيما لريال مدريد بهدف أحرزه في الدقيقة 21، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس البلوز كيبا، الذي تصدى لكرة البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليسجلها الدولي الفرنسي في الشباك الخالية.

وتقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وتشيلسي، مساء اليوم الأربعاء، على أن تلعب مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني يوم 18 أبريل الجاري.

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - إدوارد كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

وفي الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.