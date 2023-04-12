دوري أبطال أوروبا.. بنزيما وثنائي برازيلي يقودون هجوم ريال مدريد أمام تشيلسي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نظيره تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد، تشيلسي على ملعبه سانتياجو برنابيو، في مباراة تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب بين الملكي والبلوز، مساء اليوم الأربعاء، على أن تلعب مواجهة الإياب في ستامفورد بريدج معقل الفريق اللندني يوم 18 أبريل الجاري.

ويقود الفرنسي كريم بنزيما، هجوم الريال أمام تشيلسي، بمعاونة من الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو جوس.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد، كالتالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - دافيد ألابا - إدوارد كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

وفي الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويجلس على دكة بدلاء ريال مدريد في مباراته ضد تشيلسي: أندري لونين - لويس لوبيز - أنطونيو روديجير - خيسوس فاييخو - لوكاس فاسكيز - ألفارو أودريوزلا - ناتشو فيرنانديز - داني سيبايوس - ماركو أسينسيو - إدين هازارد - ماريانو دياز.